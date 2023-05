LATERINA PERGINE – Il centrodestra con il civico Jacopo Tassini ha ottenuto la guida di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo).

L’ingegnere dalla lista civica ‘Rinascita’ in area centrodestra si è affermato con il 57,89% dei consensi battendo il candidato della civica di centrosinistra ‘Insieme’ guidata da Michele Gragnoli. Il sindaco uscente Simona Neri non si era ripresentata. In calo l’affluenza al voto che si è fermata al 56 per cento.

“Far rinascere sotto tutti i punti di vista il nostro territorio è l’obiettivo che perseguirò”, ha detto Tassini visibilmente emozionato.