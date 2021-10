SANSEPOLCRO – Fabrizio Innocenti, candidato di centrodestra, è il nuovo sindaco di Sansepolcro (Arezzo) con il 52,44 per cento di consensi al termine dello scrutinio del voto di ballottaggio.

Andrea Laurenzi candidato del centrosinistra a guida Pd si ferma al 47,56%. Innocenti, 69 anni, imprenditore, è il quindicesimo sindaco di Sansepolcro dal Dopoguerra. Alla competizione elettorale si era presentato con il sostegno di liste civiche e del centrodestra (Forza Italia e Lega) ad esclusione di Fratelli d’Italia, che sosteneva un altro candidato sindaco, e non ha optato per apparentamenti in vista del ballottaggio. Alle liste che lo sostengono vanno 10 seggi. Quattro seggi alle liste per Laurenzi.