ROMA – “In questo mandato parlamentare ho fatto quello che potevo, meno di quello che volevo, ma ho tentato di servire ancora una volta il mio paese con sacrificio”. Gregorio De Falco, il senatore eletto con il M5S e oggi nel Gruppo misto di Palazzo Madama, tornerà ad indossare la divisa e riprenderà servizio nella Guardia Costiera.

Passato agli onori delle cronache per aver urlato al comandante Francesco Schettino la frase “torni a bordo, c…” durante il naufragio della Costa Concordia davanti alle acque dell’Isola del Giglio, De Falco ha annunciato che non si ricandiderà in Parlamento.