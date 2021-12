FIRENZE – Oltre 2mila iscritti nell’edizione numero 20 di ‘Capannucce in città 2021’, il concorso di Firenze dedicato al presepe. La premiazione è prevista il 5 gennaio 2022 alle ore 15.30 nella basilica di San Miniato al Monte.

I promotori parlano di “ancora un successo di partecipazione per l’iniziativa che riporta al centro del Natale il suo vero significato: la nascita di Gesù rappresentata nel presepe. Si sono iscritti bambini, scuole, parrocchie, gruppi, associazioni, adulti e nonni inviando le foto dei loro piccoli grandi capolavori. Saranno premiati tutti con un diploma e una natività quale ringraziamento per aver riportato l’attenzione sulla Sacra Natività”.

“Nel secondo Natale consecutivo di pandemia – dichiara il segretario e fondatore di Capannucce in Città, Mario Razzanelli -, vedere ancora tutto questo entusiasmo di fronte a questa iniziativa, che portiamo avanti da 20 anni, è commovente. Il presepe riunisce famiglie e comunità, in un momento storico in cui stare insieme è ancora più difficile e anche per questo più apprezzato”. L’evento è realizzato in collaborazione con la Diocesi di Firenze e il settimanale Toscanaoggi.