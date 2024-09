FIRENZE – Il maltempo torna a colpire. In particolare l’Emilia Romagna, ma anche l’Alto Mugello è minacciato.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per dare una mano ai soccorsi oltreregione, ma hanno dovuto anche occuparsi di ciò che sta succedendo in Toscana, dove la situazione viene costantemente monitorata.

“Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, tecnici, volontari del sistema di Protezione Civile, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine impegnati da ieri sera per l’assistenza ai cittadini di Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e della vicina Emilia Romagna dove è presente la nostra Colonna Mobile – ha detto il presidente toscano Eugenio Giani -. A Marradi sono interrotti i collegamenti con le frazioni di Grisigliano e Lutirano dove è garantita l’assistenza alla popolazione, oltre alle strade con l’Emilia. Interventi in corso per verifiche e ripristino viabilità sulle strade”.

