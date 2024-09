FOIANO DELLA CHIANA – Sono Luisella Costamagna, Antonino Monteleone, Alessia Tarquinio, Guido Vaciago, Agnese Pini, Francesco Cancellato, Claudio Zeni e Francesca Muzzi, i vincitori della seconda edizione del premio giornalistico nazionale “Città Foiano della Chiana Sbardellati-Nottolini”.

La cerimonia di consegna del premio si svolgerà sabato 21 settembre (piazza Cavour, ore 17.00). Intitolato alla memoria di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini, il premio è promosso dal Comune di Foiano della Chiana, con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti della Toscana, Corecom e Regione Toscana.

Il premio – spiegano gli organizzatori – sarà un momento di riflessione e analisi rispetto al mondo del giornalismo e della comunicazione, e affronterà temi come il fenomeno delle fake news, dei nuovi linguaggi e della libertà d’informazione.

“Il Premio è un’occasione importante per riflettere sulla nostra professione e capire quale sarà in futuro il ruolo della stampa – ha detto Giampaolo Marchini presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana – Per quanto riguarda le nuove tecnologie, come Ordine stiamo lavorando molto sui temi di attualità come le fake news sui social e l’intelligenza artificiale. In particolare per quest’ultima stiamo promuovendo un progetto di formazione, nell’ambito dell’Erasmus+ per giornalisti, che si terrà a novembre a Malaga”.

Lo scorso anno il premio era stato assegnato, tra gli altri, a Giovanni Minoli [LEGGI].