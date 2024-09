SIENA – Pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 1dicembre 2022, i tifosi della Mens Sana Basket vollero ricordarlo con un striscione affisso al PalEstra “Ciao Lello, mensanino vero”.

Sabato 21 settembre, a distanza di quasi due anni da quel drammatico giorno per tutta la città di Siena e per chi ha avuto il piacere di conoscerlo, la sua ‘amata’ Mens Sana Basket ricorda Raffaello Ginanneschi, giornalista e tifoso biancoverde, con il I Memorial Lello Ginanneschi. Sul parquet del PalaEstra alle ore 18, si sfideranno proprio la Mens Sana e la USE Basket Empoli, squadra di primissima fascia del campionato.

Un’amichevole nel ricordo di Lello ad ingresso ad offerta i cui fondi saranno devoluti in beneficenza alla Lilt di Siena.

E in vista della partita è arrivato anche il pensiero di Luca Banchi oggi coach della Virtus Bologna ma per sette anni alla Mens Sana. “Sono molto felice che la Mens Sana abbia saputo trovare l’occasione per onorare la memoria di Lello Ginanneschi uomo, professionista e tifoso che ho saputo apprezzare per competenza ed attaccamento ai colori biancoverdi nei miei sette anni senesi. Se n’è andato troppo presto lasciandoci attoniti ma anche onorati di averlo conosciuto ed orgogliosi di averlo visto esultare e festeggiare i nostri successi” conclude.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!