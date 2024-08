FIRENZE – Il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica per l’anno 2024 è stato assegnato congiuntamente ad Alberto Diaspro e a Francesco Saverio Pavone per le loro ricerche sperimentali nel campo della fisica applicata a sistemi biologici.

Francesco Saverio Pavone, Professore Ordinario del Dipartimento di Fisica dell’Università di Firenze e Direttore dell’Area di Biofisica del Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare (LENS), è Presidente del Museo Galileo di Firenze.

Per Francesco Saverio Pavone, la motivazione è stata: “Per il suo ruolo di primo piano nello sviluppo di metodi di manipolazione di singole molecole e di imaging spettroscopico per studiare i processi molecolari nelle cellule, nei tessuti e nel cervello”.

Il prof. Pavone ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento che permette di fare luce su un fronte di ricerca assai promettente”. Oltre a esprimere la soddisfazione per il prestigioso premio appena ricevuto, il Prof. Pavone ha sottolineato la collaborazione tra LENS e Museo Galileo in atto da alcuni anni: “Dal 2021 è attivo un programma di ricerca condiviso focalizzato sullo studio degli effetti dell’interazione tra collezioni e visitatori, attraverso l’applicazione di tecniche di analisi e metodologie proprie delle neuroscienze e della neurobiologia. Lo studio ha finalità non solo di ricerca di base ma anche di public outreach al fine di creare un forte legame tra l’attività di ricerca e il pubblico in ambito museale. Quest’autunno finalmente prenderà avvio la campagna di raccolta dei dati attraverso il coinvolgimento dei visitatori: nasce il primo laboratorio di neuroestetica in un museo italiano!”.

La cerimonia di assegnazione del Premio avverrà nel corso della seduta di inaugurazione del 110˚ Congresso Nazionale SIF, a Bologna, il 9 settembre 2024.

Il Premio, istituito dalla Società nel 2001 in occasione del centenario della nascita di Fermi, è attribuito con cadenza annuale a uno o più soci che abbiano particolarmente onorato la fisica con le loro scoperte. Una Commissione di esperti nominati da SIF, CNR, INAF, INFN, INGV e INRIM sceglie i vincitori tra una rosa di candidati, trasmettendo poi il suo giudizio al Consiglio di Presidenza della Società per l’approvazione.