MONTALCINO – Il Quartiere Travaglio ha vinto il 59esimo Torneo Apertura delle Cacce di Montalcino con gli arcieri Giacomo Paccagnini e Giovanni Volpi che hanno totalizzato il punteggio finale di 85 punti. Segue il Borghetto con 83 punti, la Ruga con 81 punti e il Pianello con 69 punti.

L’ordine di tiro che i Capitani degli arcieri avevano scelto era stato il seguente: prima corsia Pianello (blu e bianco), Ruga (blu e giallo) seconda corsia, Travaglio (giallo e rosso) terza corsia, Borghetto (rosso e bianco) quarta corsia. La distanza dell’ultima serie che può variare da 38 a massimo 45 metri, è stata fissata dal Quartiere Travaglio, vincitore della Provaccia, a 41 metri.

Il sorteggio di sabato 13 agosto aveva decretato questi arcieri: Quartiere Travaglio primo arciere estratto Giacomo Paccagnini, Giovanni Volpi secondo estratto; terzo arciere non estratto Amedeo Cencioni. Capitano degli arcieri Andrea Ricci. Quartiere Ruga primo arciere estratto Massimiliano Casali, secondo estratto Manuele Ginanneschi; terzo arciere non estratto Stefano Finucci, Andrea Pignattai Capitano degli arcieri. Quartiere Borghetto primo arciere estratto Alessio Fulchieri, secondo estratto Denis Rabissi; terzo arciere non estratto Emilio Parri. Matteo Perfetti Capitano degli arcieri. Quartiere Pianello primo arciere estratto Luca Cosimi, secondo estratto Gabriele Cecchini; terzo arciere non estratto Riccardo Fattoi. Capitano degli arcieri Massimo Bovini.

Prima serie da 25 metri (ogni freccia un punto) Pianello Cosimi 4 Cecchini 5 (9), Ruga Casali 5 Ginanneschi 5 (10), Travaglio Paccagnini 5 Volpi 5 (10), Borghetto Fulchieri 5 Rabissi 5 (10). Punteggio dopo la prima serie Pianello 9 Ruga 10 Travaglio 10 Borghetto 10.

Seconda serie da 30 metri (ogni freccia 2 punti) Pianello Cosimi 8 Cecchini 6 (14), Ruga Casali 10 Ginanneschi 8 (18), Travaglio Paccagnini 8 Volpi 8 (16), Borghetto Fulchieri 8 Rabissi 10 (18). Punteggio dopo la seconda serie Ruga 28 Borghetto 28 Travaglio 26 Pianello 23.

Terza serie da 35 metri (ogni freccia 3 punti) Pianello Cosimi 6 Cecchini 12 (18), Ruga Casali 9 Ginanneschi 12 (21), Travaglio Paccagnini 15 Volpi 12 (27), Borghetto Fulchieri 12 Rabissi 15 (27). Punteggio dopo la terza serie Borghetto 55 Travaglio 53 Ruga 49 Pianello 41.

Quarta serie da 44 metri (ogni freccia 4 punti) Pianello Cosimi 12 Cecchini 16 (28), Ruga Casali 16 Ginanneschi 16 (32), Travaglio Paccagnini 12 Volpi 20 (32), Borghetto Fulchieri 16 Rabissi 12 (28). Punteggio dopo la quarta serie Travaglio 85 Borghetto 83 Ruga 81 Pianello 69.

Il Quartiere Travaglio con 86 punti aveva vinto la Provaccia del Torneo di Apertura delle Cacce. Al secondo posto il Borghetto con 85 punti, terza la Ruga che ha totalizzato 81 punti, quarto il Pianello con 80 punti.