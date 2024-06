SIENA – Passo a due, scarpette, star e grande spettacolo: ‘Una città per la danza, una città per i bambini’ dell’Accademia Siena Danza, protagonista giovedì 13 giugno al Teatro dei Rinnovati.

Per l’evento, un palcoscenico di affermati artisti: con l’ospite d’onore Alessandra Celentano, l’iconica insegnante di danza classica e coreografa del programma tv Amici, si esibiranno Zagana Capilupi solista del Teatro sociale di Mantova, il ballerino Paolo Di Caprio; poi, il corpo di ballo dell’Accademia Siena Danza, direzione Anastasia Sardo. Offerte a favore dell’associazione Atl.

«‘Una città per la danza, una città per i bambini’ è anche – dice Anastasia Sardo – un omaggio a Carla Fracci, la regina della danza, che ai Rinnovati aveva diretto le prove del famoso passo a due di Giselle; con un duplice premio, un riconoscimento anche al maestro, regista Beppe Menegatti, suo marito: la sua importante consulenza sostiene l’Accademia della Danza di Siena. Lo scopo di ‘Una città per la danza’, come quello dell’Accademia Siena Danza, è quello di diffondere i messaggi di cultura, arte, spettacolo, umanità, di cui la danza è portavoce e che Siena esprime ai più alti livelli. I riconoscimenti all’Accademia Siena Danza, le collaborazioni con il Teatro alla Scala di Milano e gli altri nazionali, Kledi Academy, American Ballet, New York City Ball, la coreografa di Amici Maura Paparo; le borse di studio premio MAB, sono alcune importanti conferme, stimoli a proseguire».

Non solo danza al Teatro dei Rinnovati. Alessandra Celentano, già maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia, presenterà il suo libro ‘Chiamatemi Maestra. Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa’, Edizioni Mondadori.

«La danza è la mia vita – racconta nella prefazione -. È stata il mio sogno da realizzare, il mio obiettivo da inseguire, il mio passato, il mio presente e il mio futuro. La danza è il mio tutto. La mia migliore amica, il mio grande amore. E non mi ha mai lasciata».