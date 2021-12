SIENA – L’Osteria Le Logge gioca a dadi. Con ‘Monopoly ISSIMO’: i nuovi giocatori dell’edizione originale del più celebre gioco da tavola, rivisitato a tema ‘The Italian Road Trip’ da ISSIMO, branch digitale del Gruppo Pellicano Hotels, e Monopoly, fanno tappa nel ristorante di Mirco Vigni in via del Porrione a Siena.

Tutto secondo il metodo che conosciamo da decenni, ma con altri optional: chi gioca, a bordo della ‘sua’ Maserati Levante Hybrid, gira idealmente l’Italia e attraversa il cartellone. A ogni casella, è assegnata una location dedicata a una delle venti regioni italiane che, tutte insieme, compongono un viaggio immaginario attraverso la penisola celebrata per le sue eccellenze paesaggistiche, gastronomiche, di accoglienza e artistiche.

Lanciare i dadi non vuol dire più puntare su Parco della Vittoria, Via Accademia o imbattersi nella Prigione e nelle altre caselle. Questa volta si viaggia attraverso il Bel Paese, tra luoghi esclusivi e tante ricchezze, menù prelibati e vini top. In questo viaggio ci si ferma inevitabilmente all’Osteria Le Logge. E la casella vale tanto di più perché sono solamente tre i ristoranti italiani selezionati, a valore altissimo. E questo gioco avvantaggia anche Siena. «La scoperta della Osteria Le Logge in Monopoly ISSIMO– dice Mirco Vigni – mi ha piacevolmente sorpreso. Conoscevo il progetto: me ne aveva parlato Marie Louise Sciò, Ceo e direttore creativo della Pellicano Hotels. Ospite del mio ristorante con un celebre regista americano, mi aveva anticipato il suo programma con Monopoly per creare un’edizione unica del gioco a tema. Era rimasta entusiasta del menù: piatti e vini dell’Osteria Le Logge. Ci ha premiati con Monopoly ISSIMO e la scelta di inserirci in questo tour di eccellenze. L’iniziativa, destinata ad un mercato di livello e ad alto target, promuoverà il ristorante e ovviamente Siena».

Con l’Osteria le Logge, ‘The Italian Road Trip’, di dado in dado, ci permette di incontrare artigiani come LGR o Battistoni, per poi fare un giro a Modena, attraversare il Veneto, le sue colline e l’architettura palladiana; le Dolomiti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige; ed ancora, tuffarsi nel benessere all’Hotel Il Pellicano nella zona dell’Argentario, stupirsi per i capolavori della storica boutique di ricamo Loretta Caponi di Firenze.

Il nuovo Monopoly è presentato con una box brandizzata ISSIMO con all’interno un tabellone e una mappa da collezione personalizzate. Lo storytelling delle carte Imprevisti e Probabilità segue il tema italiano del gioco con citazioni a personalità importanti e descrizioni di esperienze e tradizioni culturali; mentre le pedine sono delle Maserati.

Il tour pianificato nel gioco può tradursi in una serie di tour real-life, pianificati da Bellini Travels. I viaggi durano tra i tre e i quattro giorni, coprono location italiane come Roma, la Tuscia e la Valle dei Calanchi, la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto con le ville di Palladio e le Dolomiti, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige.