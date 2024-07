SERRAVALLE PISTOIESE (PT) – E’ in arrivo l’ottava edizione del Serravalle Rock, che si terrà nel weekend dal 26 al 28 luglio all’interno della magnifica cornice medievale della Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese.

Ancora una volta Serravalle Rock si dimostra un festival che anticipa le tendenze dando spazio a giovani artisti di grandi speranze alternandoli alle migliori proposte del rock italiano. Il programma è molto vario e bilanciato tra nomi di assoluto spessore del panorama nazionale (KARMA, The Devils) e internazionale (Louise Lemón), realtà che stanno crescendo esponenzialmente (Vegas on Bass, I Segreti di Hansel) ed artisti promettenti di cui sentiremo ancora parlare (Silky Hearts, Spleen).

Venerdì 26 luglio sarà all’insegna del rock più classico con headliner i The Devils. il duo composto da Gianni Blacula alla chitarra e Erika Switchblade alla batteria ha recentemente pubblicato il disco “Let The World Burn Down” il quarto della loro carriera.Il loro stile musicale è caratterizzato da un suono primitivo, mentre il nome della band è un omaggio al film cult ‘The Devils’ (1971) di Ken Russell. Prima di loro i Vegas on Bass, da Bologna, hanno all’attivo un primo EP “Circle” che sta riscuotendo ottimi riscontri. Ad aprire la serata i romani Silky Hearts: il loro album di debutto “The Weight of Fools”, prodotto da Max Zanotti, è appena uscito.

Sabato 27 luglio vedrà grande protagonista l’artista svedese Louise Lemon, al suo primo tour italiano. L’affascinante cantautrice svedese Louise Lemon, astro nascente della musica europea e mondiale con il suo death gospel unico, sarà in Italia per pochissime ed esclusive date a fine luglio organizzate da Vrec Booking. Nell’occasione presenterà il suo terzo lavoro discografico “Lifetime of Tears” prodotto da Randall Dunn (già producer di Bjork, Algiers, Anna Von Hausswolff). Soprannominata “The Queen of Death Gospel” ha girato l’Europa in tour e la sua musica è apparsa in programmi su Netflix e ABC, oltre a numerosi film. Dopo aver ottenuto ampio consenso continentale con i suoi primi due dischi “Purge” e “A Broken Heart is an Open Heart”, con il terzo lavoro arriva la definitiva consacrazione a livello mediatico con le copertine di riviste come Metal Hammer, Revolver e Kerrang. Louise Lemón si esibirà in trio, accompagnata da due musicisti eccezionali: Anders Ludwigsson e Johan Kvastegård. Ad aprire la serata una delle band fiorentine più giovani e talentuose. Si chiamano Spleen e hanno da poco pubblicato il sette pollici “Dystopic School” per la storica etichetta Contempo Records.

Domenica 28 luglio serata di chiusura del Festival con il grande ritorno di una delle rock band italiane più influenti degli anni novanta: i Karma. La band fondata è tornata con un nuovo album di inediti “K3” osannato da pubblico e critica come uno dei migliori album rock in assoluto. I loro live sono unici per emozione ed impatto sonoro. Oltre ai nuovi singoli “Neri relitti”, “Ophelia”, “Atlante” non mancheranno i loro classici come “Il cielo” o “La terra”. Ad aprire la serata la band pisana de I Segreti di Hansel, prodotta dal celebre chitarrista Dome La Muerte (Not Moving), che propone un rock in italiano abrasivo e convincente.

Il festival è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Vrec Booking. L’evento si colloca in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della valdinievole. Serravalle Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale.

Per l’occasione è stato pubblicato, in formato CD e digitale, il quinto volume della compilation Serravalle Rock: una compilation che raccoglie diversi brani e versioni alternative dei principali artisti che hanno partecipato al Festival. La compilation verrà distribuita gratuitamente al festival oppure sarà ordinabile su www.vrec.it