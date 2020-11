Coronavirus. Controlli più rapidi, sindaco Ghinelli: «Acquistati test sierologici per tutti i cittadini»

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha annunciato l’acquisto di test sierologici per tutta la popolazione. Si tratta di un’iniziativa concordata con l’Asl Toscana sud est e medici di famiglia per rendere rapido il controllo.

Un aiuto alla Asl «Saranno questi ultimi – ha spiegato Ghinelli in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Teletruria – ad effettuare il test ai cittadini con i pungidito acquistati dal Comune. L’Asl effettuerà poi i tamponi in caso di positività dei test». Un modo, spiega il sindaco, per aiutare la Asl a velocizzare la mappatura della popolazione.