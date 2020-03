Coronavirus. Firenze, in arrivo 30 salme da Bergamo per la cremazione

«Ieri ho sentito il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha chiesto un aiuto al nostro Comune per mettere a disposizione il forno crematorio per 30 salme: noi abbiamo subito acconsentito, è il minimo che possiamo fare». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, oggi in piazza della Signoria per ricordare le vittime del Coronavirus.

Il gesto di ricordo dei morti, ha sottolineato, «è molto bello, ci deve far sentire più uniti e ci deve far recuperare una speranza perché noi ricordiamo i morti ma allo stesso tempo confermiamo il nostro impegno perché presto finisca tutto questo. E’ come se oggi l’Italia celebrasse un grande momento di cordoglio per tutte quelle vittime che, purtroppo a causa dell’emergenza, non hanno potuto avere un funerale».