FIRENZE – “Stamani alle 11 ci sono già state 5000 vaccinazioni” negli hub toscani aperti “fino al 30 di settembre” anche senza prenotazione, per cui “oggi quindi sicuramente ci saranno più vaccinazioni delle 17mila che c’erano state ieri: è il nostro sforzo perché in questo mese tutti abbiano possibilità di vaccinarsi”.

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della cerimonia celebrativa in onore di Giuseppe Cangiano oggi a Firenze. “Io sono convinto che i risultati si vedano”, ha detto Giani, che ha ribadito la volontà di puntare sui medici famiglia per convincere chi ancora non si è vaccinato.

“C’è tutta una serie di persone che non sono per scelta contrarie al vaccino – ha osservato – ma sono diffidenti, hanno paura, e la parola giusta per convincerli a farlo può essere proprio quello del medico in cui loro ripongono tanta fiducia perché è il medico di famiglia”.

