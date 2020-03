Coronavirus. “Restate a casa”, dalla Farmacia oncologica dell’ospedale di Siena videomessaggio per i cittadini

«Noi per lavorare in sicurezza ci siamo divisi in due gruppi. Vi raccomandiamo di restare a casa». Questo il messaggio lanciato in un video dai professionisti della Farmacia oncologica dell’Aou Senese, rivolto alla città di Siena, che aderiscono alla campagna ‘Io in ospedale e tu a casa’.

Rispettare le regole La campagna vuol ricordare ai cittadini di rispettare le regole, stare a casa, venire in ospedale solo per effettiva necessità ed urgenza, e adottare comportamenti responsabili al fine di contenere il contagio da Coronavirus.