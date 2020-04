Coronavirus. Troppe auto parcheggiate fuori al circolo, Cc sorprendono 12 soci a cena

Sono stati sorpresi mentre in 12 si stavano intrattenendo a cena in una delle sale di un circolo a Quarrata (Pistoia), nella totale noncuranza delle misure tuttora in vigore per evitare un aumento del numero dei contagi da Coronavirus.

Militari insospettiti dal numero di auto parcheggiate I Carabinieri li hanno scoperti e multati perché non avevano alcuna valida motivazione per trovarsi nel locale. Ad attirare l’attenzione dei militari, che stavano facendo un giro di perlustrazione nel territorio, è stato il numero alto di auto parcheggiate fuori dal circolo, un ritrovo di pescatori.