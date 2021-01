Giornata di resilienza. Da Firenze l’iniziativa che il 17 gennaio coinvolgerà i teatri d’Italia

Una giornata di resilienza del teatro e dello spettatore è stata ideata dalla compagnia di teatro di Firenze ‘Chille de la balanza’, guidata da Claudio Ascoli, in un appello che ha raccolto varie adesioni in tutta Italia: l’invito, per il 17 gennaio, è a fare monologhi sulla porta d’ingresso aperta verso il pubblico, performance in strada e nelle residenze degli spettatori.

La lotteria Sempre il 17 gennaio i ‘Chille’ hanno ideato una lotteria che darà l’opportunità a cinque persone di partecipare dal vivo a una edizione straordinaria di ‘Napule ’70’, spettacolo che dopo poche repliche si è fermato a causa delle regole anti-Covid: ogni spettatore potrà acquistare al costo di un euro un numero tra 1 e 90 e aspettare l’estrazione, in diretta Facebook (prevista per il 9 gennaio, ultimo giorno per partecipare all’iniziativa). I selezionati, precisa una nota, saranno assunti come ‘attor-spettatori’ a costo zero, in modo da poter accedere allo spettacolo mentre chi non vincerà potrà comunque vedere l’evento in streaming. Tutti coloro che saranno coinvolti faranno, il 14 gennaio, un tampone antigenico rapido, con costo a carico della compagnia: in caso di positività al Covid-19 di qualche partecipante subentrerà la riserva. Dalla serata nascerà un film con regia video di Marco Triarico. L’invito dei ‘Chille’ è dunque a «giocare alla lotteria ma anche a riaprire i teatri».