Nuovo incarico. Vaccini nel 21esimo secolo, lo scienziato Rappuoli docente all’Università

Prende servizio oggi, 1 ottobre, all’Università di Siena Rino Rappuoli: in qualità di professore straordinario, insegnerà nell’ambito del nuovo corso di laurea magistrale in ‘Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology’, attivato quest’anno dal dipartimento di eccellenza di biotecnologie, chimica e farmacia.

Il rettore: «Orgoigliosi di avere tra noi scienziato di altissimo livello» «Diamo il benvenuto al professor Rappuoli nella nostra comunità universitaria – commenta il rettore, Francesco Frati -. Siamo orgogliosi di avere tra noi uno scienziato di altissimo livello e di poter mettere a disposizione le sue straordinarie competenze a beneficio dei nostri studenti. Il professor Rappuoli ha uno standard scientifico universalmente riconosciuto per il suo importante lavoro sui vaccini e per le attuali ricerche su una cura efficace contro il Covid-19». Il corso tenuto da Rappuoli, ‘Vaccines in the 21st century’, inizierà nel mese di dicembre.