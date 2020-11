Morte David Rossi. Via libera unanime alla commissione d’inchiesta parlamentare. A gennaio la prima seduta

Sì all’istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 precipitando dalal finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Il via libera è arrivato all’unanimità delle commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera.

Da gennaio via alle sedute per ricostruire i fatti «Si chiude il percorso in commissione, grazie anche al sostegno del collega di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, e i presidenti di commissione, Luigi Marattin e Mario Perantoni. Ora il testo approderà in Aula per iniziare auspicabilmente le sedute da gennaio 2021», dichiara Walter Rizzetto, primo firmatario della proposta di legge. «Ricostruiremo i fatti e le cause che portarono alla morte di David Rossi e, mi auguro, le eventuali responsabilità di terzi. Cercheremo di fare luce su evidenti zona d’ombra, già, tra l’altro, ampiamente dimostrate da svariate inchieste giornalistiche, tra cui ricordo, ad esempio, quella de ‘Le Iene’. Per la famiglia di David indagheremo su questioni di pubblico interesse collegate a questa vicenda, caratterizzata, a mio parere, da alcune inadempienze ed errori nell’accertamento dei fatti».