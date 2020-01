Novità in strada. Monopattini elettrici, ecco le regole per circolare in città

Anno nuovo, mezzi di trasporto nuovi in circolazione. I monopattini elettrici, con potenza nominale massima non superiore ai 500 watt, sono stati equiparati alle biciclette e la loro circolazione è assoggettata al codice della strada.

Le regole da rispettare I monopattini, quindi, possono circolare nelle stesse aree dove è permesso il transito delle biciclette e devono essere dotati di regolatori di velocità per la circolazione fuori e dentro le aree pedonali. Tra gli altri obblighi previsti per i conducenti dei velocipedi e quindi ad ora estesi ai conducenti dei monopattini, quello di condurre a mano il veicolo quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o pericolo per i pedoni, nonché la presenza della marcatura CE, di luci catadiottri catarifrangenti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del sorgere, e di segnalatori acustici.