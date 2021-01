Prenotazioni al via. Montecristo torna a svelare le sue bellezze, ecco come fare per visitare l’isola

L’Isola di Montecristo torna a svelare le sue bellezze. Ripartono dal 28 gennaio le prenotazioni per visitare l’isola a Portoferraio (Livorno).

Dalle ore 9 del 28 gennaio sarà online sul sito https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ il calendario delle visite che per il 2021 propone 25 date. La prima uscita è fissata per il 13 marzo; ultima escursione programmata per il 25 settembre. Le gite sono sempre programmate al sabato o alla domenica.

Le visite

La visita, organizzata dall’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del reparto carabinieri biodiversità di Follonica (Grosseto), prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi – 18 giugno e 10 settembre – le partenze sono da Porto S. Stefano con scalo all’Isola del Giglio. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone.

Agevolazioni per i residenti

C’è anche una piccola novità introdotta nel calendario 2021: le escursioni del 18 e del 25 settembre prevedono una permanenza più lunga sull’isola. Anche per quest’anno, al fine di agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nelle isole dell’Arcipelago Toscano, spiega una nota, si possono prenotare online anche i 100 posti a loro riservati: la prelazione scade il 28 febbraio 2021; se entro quella data non saranno stati prenotati tutti i 100 posti a costo agevolato, quelli rimasti liberi saranno resi disponibili a costo pieno per tutti.