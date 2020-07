Profitti illeciti. Carabinieri Forestali sequestrano 3mila quintali di legname, 3 denunciati per illecito ambientale

Tremila quintali di legname illecitamente prelevato sono stati sequestrati nel territorio di Murlo (Siena) dai Carabinieri Forestali a conclusione di un’ attività investigativa inerente la regolare conduzione di un’utilizzazione boschiva. Tre le persone che sono state denunciate ed elevate sanzioni per 40mila euro per il danno forestale cagionato al bosco.

Illecito profitto di oltre 15.000 euro In particolare, riferiscono i militari in una nota, «è emerso che la ditta boschiva aveva rilasciato mediamente solo 19 piante matricine ad ettaro, a fronte delle 80 prescritte nel Piano dei Tagli regolarmente approvato, su una superficie di circa ha.10.00.00, ricavando un illecito profitto stimabile in oltre 15.000 euro. Per tali fatti sono stati segnalati all’AG tre soggetti, ai quali, a vario titolo, è stato contestato l’illecito ambientale previsto e punito dalla normativa di riferimento per “taglio non colturale”» .