FIRENZE – Regola il clima, il ciclo dell’acqua, la conservazione della biodiversità, ma anche la produzione dei funghi e delle erbe spontanee. Tutto questo fa il bosco per l’uomo con il quale il bosco si rapporta offrendogli spazio per il tempo libero, rendendo bello il paesaggio. Nella giornata in cui si celebra la Festa degli Alberi, che cade oggi 21 novembre, la Regione Toscana ha prodotto un video in cui si racconta quanto gli alberi siano importanti per l’uomo.