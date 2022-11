FIRENZE – Gli Its hanno fatto breccia. Il ministero dell’Istruzione ha dato parere favorevole alla proposta delle Regioni di riformare queste strutture di formazione.

Una manovra che sarà sostenuta con 500 milioni derivanti dal Pnrr. “I nostri 9 Its sono una realtà – ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani -: con i fondi che deriveranno da questo finanziamento per la Toscana potremo avere un’ulteriore capacità di risposta al bisogno di operatori specializzati da introdurre introdurre nel mercato del lavoro”.

La risposta affermativa arrivata dal ministero è stata accolta con entusiasmo da Alessandra Nardini. “L’obiettivo principale è di garantire un’occupazione di qualità e rispondere al bisogno di superare il mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di competenze – ha sottolineato l’assessore -. Vogliamo far conoscere le straordinarie opportunità offerte dagli Its e per questo, insieme all’Ufficio scolastico regionale e alle 9 Fondazioni toscane, stiamo potenziando il nostro impegno rispetto all’orientamento e alla comunicazione. Lo scopo è far capire a ragazze, ragazzi e famiglie che questi non sono assolutamente percorsi di ‘serie b’ ma una grande occasione di formazione per poi inserirsi nel mondo del lavoro”.