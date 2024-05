FIRENZE – La data in calendario è il 21 maggio, quando saranno presentati bandi di concorso per giovani medici disposti a lavorare nelle isole o in località periferiche della Toscana.

Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato. Estar, ente tecnico della Regione, ha definito e deliberato nei giorni scorsi gli avvisi, spiega una nota, dando seguito alla scelta della giunta regionale che con questo progetto sperimentale, già annunciato e unico nel suo genere a livello nazionale, ha pensato di dare risposta al problema dei posti vacanti per cui i medici sono restii a concorrere. I posti a bando, complessivamente 18, riguardano tutte e tre le Asl toscane.

Nell’Asl Toscana sud est, in tutto sette posti a concorso, si cercano un medico di medicina interna gli “Ospedali riuniti dell’Aretino” in Casentino, un nefrologo e un ortopedico da assegnare all’ospedale di Nottola a Montepulciano, un medico per l’organizzazione dei servizi sanitari nella zona delle Colline dell’Albegna ed un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina e Val di Chiana aretina, uno psichiatra per il dipartimento di salute mentale della zona Amiata grossetana e Colline Metallifere, un radiologo per lo stabilimento di Massa Marittima del presidio ospedaliero unico grossetano.