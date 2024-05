GAVORRANO – E’ Fabiola Favilli la nuova presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere ‘Tuscan Mining Geopark Unesco’ che ha sede a Gavorrano (Grosseto). Subentra a Lidia Bai.

Nominati anche quattro nuovi consiglieri che faranno parte del consiglio direttivo insieme alla presidente che sono: Ezio Puggelli e Luca Grisanti, in rappresentanza dello stesso Ministero; Vanessa Mazzini, in rappresentanza del Ministero della Cultura, Agata Rosa Patanè, in rappresentanza dell’Ispra.

Il consiglio direttivo resta in carica cinque anni. A questi consiglieri di nomina ministeriale un successivo decreto aggiungerà quelli di nomina degli enti locali: un membro in rappresentanza dei Comuni, uno della Provincia di Grosseto e uno della Regione Toscana.