ROMA – Per qualcuno bisogna costituire gli Stati Uniti d’Europa per qualcun altro invece è necessario rimanere ‘Padroni a casa nostra’; per molti è un ‘no grazie, preferisco rimanere sindaco nella mia città’, i leader dei principali partiti da Meloni a Schlein, da Calenda a Renzi con l’outsider Vannacci, hanno voluto scendere in campo in prima persona.

Consegnate le liste -18 stesso numero del 2019 – i candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi scaldano i motori e si preparano ad una campagna elettorale per un posto da europarlamentari nella maxi circoscrizione dell’Italia Centrale che comprende Toscana, Lazio, Umbria e Marche. E non mancano le curiosità come la candidatura dall’Isola del Giglio, di Mario Pellegrini in quota Fratelli d’Italia, il vice sindaco ‘eroe’ del naufragio della nave da crociera Costa Concordia che la notte del 13 gennaio 2012 salì a bordo per salvare vite umane.

Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni detta Giorgia, Nicola Procaccini, Carla Cappiello, Francesco Carducci Artenisio detto Carducci, Dorina Casadei, Carlo Ciccioli, Civita Di Russo detta Civita, Mario Pellegrini, Anita Privitera, Maria Veronica Rossi, Antonella Sberna, Marco Squarta, Francesco Torselli, Stefano Tozzi, Manuel Vescovi.

Partito democratico: Elly Schlein, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Dario Nardella, Daniela Rondinelli, Matteo Ricci, Elena Improta, Humberto Insolera, Alessia Morani, Marco Pacciotti, Teresa Bartoli, Antonio Mazzeo, Michele Franchi.

Movimente 5 Stelle: Carolina Morace, Dario Tamburrano, Gianluca Ferrara, Giovanna Basile, Giusy Esposito, Valentina Fazio, Federica Lauretti, Giuliano Pacetti, Stefania Volpi, Sergio Romagnoli, Mirella Emiliozzi, Valentina Pococacio, Emanuele Ceccato, Luca Alloatti, Stefano Cecere.

Forza Italia – Noi Moderati: Antonio Tajani, Francesca Peppucci, Salvatore De Meo, Alessandra Mussolini, Giorgio Silli, Marco Baldassarri, Rossella Chiusaroli detta Ros, Graziella Ciriaci, Valentina Corsetti, Maria Chiara Fazio detta Chiara Fazio, Jacopo Maria Ferri, Alessandro Ghinelli, Lorenzo Grassini, Tiziana Pepe Esposito detta Pepe, Renata Polverini.

Lega Salvini Premier: Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Claudio Borghi, Anna Cinzia Bonfrisco, Mirco Carloni, Valeria Alessandrini, Mario Abbruzzese, Davide Bordoni, Franco Cardinale, Laura Cartaginese, Francesca Dionisi, Anna Menghi, Giovanna Miele, Antonio Tacconi, Matilde Tasselli.

Alleanza Verdi Sinistra: Ignazio Marino, Marilena Grassadonia, Massimiliano Smeriglio, Luca Boccoli, Francesca Arca, Cecilia Bassi, Paolo Bernasconi, Luciano Conte detto Lucio, Lucrezia Iurlaro, Antonio Natali, Christian Raimo, Agnese Santarelli, Sabrina Santelli, Pierluigi Vossi, Sergio Ulgiati.

Azione: Carlo Calenda, Elena Bonetti, Alessio D’Amato, Cristina Bibolotti, Vincenzo Camporini, Nataliya Kudryk, Germano Craia, Barbara Masini, Massimo Seri, Debora Pacifici, Luciano Spigliantini, Rossella Pera, Umberto Trenta, Gabriella Ga Yeng Zanzanaini, Luca Pietro Ungaro.

Stati Uniti d’Europa (Italia Viva +Europa): Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef, Emanuela Pistoia, Rosa Di Giorgi, Olga Surinova, Gerardo Stefanelli, Gianluca Misuraca, Silvia Bertolucci, Manuela Albertella, Giuseppina Bonaviri, Francesco Cappelletti, Tiziano Busca, Matteo Renzi.