ALTOPASCIO – Demolita a colpi di ruspa la villetta di Altopascio confiscata alla ‘ndrangheta. Al suo posto sorgerà un parco e una struttura polivalente.

L’intervento complessivo, finanziato con 2,2 milioni di euro di fondi PNRR, prevede un parco pubblico con giochi inclusivi per bambini e ragazzi fino a 15 anni, mentre l’area di via Giacomo Puccini ospiterà la ricostruzione di un nuovo edificio con 3 appartamenti destinati a housing sociale e una sala polivalente a disposizione di tutta la comunità. Nella porzione di terreno adiacente al nuovo edificio, sarà realizzato un secondo parco pubblico.

1 di 3

“Dopo anni di impegno – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale -, si assiste alla trasformazione di questo luogo in uno spazio dedicato alla comunità, diventando così un simbolo tangibile della lotta per la legalità. La demolizione permette infatti di trasformare questa area in un centro vitale non solo per la comunità di Spianate, ma per l’intera cittadina di Altopascio”.