PRATO – “Noi siamo ancora in ginocchio, la città è ripartita, i servizi essenziali sono ripartiti, ma migliaia di famiglie non hanno ancora ricevuto neanche un euro e sono passati sei mesi”.

Lo ha detto Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), tra i comuni colpiti dall’alluvione in Toscana del novembre scorso.

“E’ una situazione complessa perché molte persone vorrebbero rientrare nelle proprie case, e ora che la stagione è più consona per ristrutturare, non lo possono fare perché non ci sono fondi – ha aggiunto i sindaco -. Grazie però alla solidarietà, a una serie di iniziative, alla comunità che si è stretta intorno a Campi Bisenzio in questi mesi e alle donazioni di Toscana & Friends di Massini e Pelù, si è potuto dare una risposta alle famiglie. Ma non si può continuare con le sole donazioni che arrivano da fuori – ha concluso – ci vuole un intervento pubblico importante per dare una risposta a questi cittadini che non hanno ricevuto nemmeno un euro”.