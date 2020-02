Raccolta fondi. Carlo Conti testimonial per il Parco della salute dell’ospedale pediatrico Meyer

Una raccolta fondi con testimonial d’eccezione il popolare conduttore televisivo Carlo Conti per l’ampliamento del poliambulatorio dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e dare vita a un Parco della salute.

Nuovo spazio di 5000 metri quadrati immerso nel verde La campagna della Fondazione Meyer, intitolata ‘Il Meyer diventa più grande per i più piccoli’, ha preso il via oggi e prosegue fino all’1 marzo. E’ possibile contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al numero ‘solidale’ 45594. L’obiettivo, spiega una nota, è dare vita a un centro ambulatoriale, per accogliere i bambini che entrano in ospedale per controlli e visite specialistiche: nascerà così il Parco della salute, nuovo spazio di 5000 metri quadrati immerso nel verde, e destinato a rivoluzionare il concetto di assistenza ambulatoriale dei piccoli pazienti. Il nuovo centro ospiterà infatti in un’unica struttura l’attività specialistica diurna, il punto prelievi, il centro donatori sangue, il servizio di diagnostica e la nuova psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di un progetto innovativo di day service che permetterà a bambini e ragazzi di usufruire di diverse prestazioni, su patologie specifiche, in un’unica giornata. I vantaggi offerti dalla nuova struttura saranno notevoli: oltre al potenziamento dell’attività di prevenzione, ci sarà la possibilità di effettuare diverse prestazioni in un’unica giornata grazie a un approccio multidisciplinare tramite uno staff di sette medici neuropsichiatri, due psicologhe, tre dietiste, un educatore, 14 infermieri e sei operatori socio sanitari.