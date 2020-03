Tuttinsieme. Parità di genere e rispetto delle donne si imparano a scuola con cartoon, gif e il quaderno didattico

Uomini e donne hanno pari diritti. Un concetto che è bene imparare fin da piccoli, magari sui banchi di scuola, attraverso il gioco. E’ con questo obiettivo che la giornalista Annamaria Ferretti ha lanciato il progetto “Tuttinsieme”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato a Bari e poi rapidamente diffusosi in tutta Italia.

Da Nord a Sud, passando per la Toscana, i bambini e le bambine delle scuole primarie sono stati coinvolti in laboratori, incontri e giochi. Dal quaderno didattico che ha parlato ai più piccoli di stereotipi, educazione al rispetto, gentilezza, linguaggio di genere ed è stato distribuito in tutta Italia in oltre 150mila copie alle conversazioni nelle scuole in difesa dei diritti delle donne; dai cartoon alle gif animate che affidano a personaggi divertenti messaggi sul valore delle differenze e del rispetto dei diritti; da un sito internet ricco di contenuti interattivi ed altamente formativi (www.tuttinsieme.info) ai contenuti social di facile fruizione su Instagram, Facebook, Youtube e Twitter. Il progetto è solo l’inizio di un percorso dedicato ai più piccoli, futuri uomini e donne, con la speranza di includere anche insegnanti e famiglie.