Virtual tour. Alla scoperta della casa di Dante, presidente del museo: «Vogliamo abbattere i muri creati dalla pandemia»

Un ‘virtual tour’ che permette di camminare virtualmente all’interno del museo Casa di Dante di Firenze e di esplorare il nuovo allestimento multimediale inaugurato nel giugno scorso: l’iniziativa è stata pensata per sopperire alla chiusura dei musei per l’emergenza Covid. L’iniziativa è fruibile gratuitamente da desktop, smartphone, tablet e visori per la realtà virtuale.

Interazione tra luoghi e pubblico La tecnologia utilizzata, spiega una nota, è realizzata dall’azienda Ett e oltre a mantenere intatto il senso di prospettiva, consente l’interazione tra il luogo digitale in 3d e l’utente attraverso gli hotspot, ovvero punti di contatto, caratterizzati da indicazioni grafiche o testuali, che possono essere attivati dall’utente in modo semplice e intuitivo. La visita è fruibile sia in lingua italiana sia in inglese. Il percorso si snoda attraverso storia e vicende che hanno caratterizzato la vita del Poeta e Firenze.

Presidente Manetti: «Abbattere muri invisibili pandemia» «Crediamo nelle nuove tecnologie come strumento per abbattere quei muri invisibili che questa pandemia ci ha messo davanti – ha detto Cristina Manetti, presidente del museo – quale occasione migliore della ricorrenza nel 2021 dei 700 anni dalla morte del Poeta, per regalare un nuovo e bellissimo contenuto culturale che parli a tutte le generazioni, grandi e piccini. Siamo grati ad Ett che ha reso possibile tutto questo».