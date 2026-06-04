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CAPANNORI – Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A11 Firenze‑Mare, lungo il tratto compreso tra i caselli di Capannori e Lucca Est, in direzione mare. L’allarme è scattato alle 6.50.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti. Uno dei conducenti è stato sbalzato dal veicolo: il medico del 118, intervenuto con l’automedica, ne ha constatato il decesso sul posto. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. L’altro conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le ambulanze della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Lucca, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare.

Per consentire i soccorsi e i rilievi la carreggiata in direzione Pisa è stata chiusa alle 7.15, provocando inizialmente una coda di circa 2 chilometri; il tratto è stato parzialmente riaperto intorno alle 9, mentre al momento il traffico procede su una sola corsia con rallentamenti fino a 6 chilometri. Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti verso Pisa di uscire a Altopascio, seguire le indicazioni per Lucca e rientrare in autostrada a Lucca Est.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, che proseguirà con i rilievi per chiarire le cause dello scontro.

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