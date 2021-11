CASTELNUOVO VALDICECINA – Grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un bosco nel comune di Castelnuovo Valdicecina (Pisa) che ha coinvolto un boscaiolo 53enne di nazionalità macedone, residente a Colle Val d’Elsa (Siena).

L’uomo è stato travolto da un arbusto, reciso dal figlio 35enne che stava lavorando con lui. Subito sono intervenuti i soccorsi e il ferito è stato trasportato, in codice rosso, al policlinico Le Scotte di Siena per essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa per ridurre i danni provocati dal trauma cranico. Le sue condizioni sono molto gravi. Padre e figlio lavorano per una ditta di proprietà di un loro connazionale: gli addetti della medicina del lavoro dovranno appurare se entrambi i boscaioli erano assunti con un contratto regolare.