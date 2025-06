Tempo lettura: 2 minuti

CHIUSI – Una notte drammatica si è consumata sull’Autostrada del Sole, dove un grave incidente ha causato la morte di un camionista.

Poco dopo la mezzanotte, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena al chilometro 411.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’ultimo tir, un italiano di 53 anni nato nel 1972, è rimasto incastrato tra la cabina del suo veicolo e il semirimorchio che lo precedeva. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi – con l’arrivo sul posto del personale del 118, dei vigili del fuoco di Orvieto, Montepulciano, Siena e Città della Pieve, della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia – per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elicottero del soccorso regionale, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Gli altri due camionisti coinvolti nel tamponamento sono riusciti a uscire autonomamente dai propri mezzi e sono stati assistiti dai sanitari. Nessuno di loro versa in gravi condizioni.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il tratto autostradale tra Fabro e Chiusi è rimasto chiuso per ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Solo alle prime luci dell’alba la carreggiata sud è stata riaperta, mentre quella nord è rimasta chiusa ancora a lungo.

La notte sull’A1 è stata segnata anche da un altro grave incidente, avvenuto poche ore prima tra Valdichiana e Chiusi, in direzione Roma. In quel caso, un mezzo pesante ha perso il controllo e si è schiantato contro i new jersey centrali, coinvolgendo un altro tir e prendendo fuoco sulla corsia d’emergenza. Anche in quel caso sono intervenuti i soccorsi e l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore.

