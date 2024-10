SIENA – “La vaccinazione antinfluenzale e anti Covid è consigliata soprattutto per gli over 60, per i malati cronici ma anche per le donne in gravidanza, per prevenire danni al feto. Oltre alle persone che svolgono lavori socialmente utili, quali forze dell’ordine, operatori sanitari e personale scolastico”.

A dirlo è Elisabetta Alti, direttore di medicina generale dell’Asl Toscana centro, riguardo alla campagna di vaccinazione al via in Toscana.

“La doppia vaccinazione conviene davvero, in un solo giorno riceviamo la protezione sicura ed efficace per due virus che possono provocare grossi problemi nei mesi a venire – sottolinea la dottoressa Alti -. Conviene anche perché il nostro sistema immunitario viene aiutato a reagire, nello stesso momento, contro queste due malattie”.

“La Regione Toscana ha acquistato una fornitura di oltre 900mila dosi di vaccino antinfluenzale, con vaccini che sono per la popolazione più anziana, specifici per la popolazione pediatrica e per i toscani adulti – dice la vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze -. Il picco influenzale è previsto per Natale. Tutti gli anni, generalmente, si registra tra fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. Conviene, dunque, vaccinarsi adesso perché diamo modo al nostro sistema immunitario di costruire le difese, così da arrivare protetti quando arriverà la totale diffusione di virus influenzale e Covid”.