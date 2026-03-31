PISA – La Guardia di Finanza di Pisa ha intensificato i controlli sui distributori della provincia, verificando la correttezza dell’erogazione dei carburanti e la trasparenza dei prezzi.
I finanzieri del Gruppo Pisa hanno rilevato irregolarità in tre distributori stradali. Due di essi non hanno comunicato i prezzi per ogni tipo di prodotto energetico. Un terzo, situato vicino all’Ospedale di Cisanello, non esponeva i prezzi in modo visibile dalla carreggiata.
Ai gestori sono state elevate sanzioni amministrative. L’operazione mira a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme sui prezzi al pubblico.