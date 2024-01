PIOMBINO – Il 16 gennaio potrebbe essere il giorno della svolta per i lavoratori dell’acciaieria Jsw Steel Italy di Piombino (Livorno).

In quella data è previsto il tavolo per l’accordo di proroga della cassa integrazione in deroga, fino a gennaio 2025. Oggi intanto si è svolto l’incontro tra sindacati e coordinatori Rsu e il vicepresidente Jsw Marco Carrai. “Nell’incontro – hanno evidenziato le sigle – ci è stato annunciato una convocazione al ministero del Lavoro” che “avrebbe garantito all’azienda che ci sono le risorse necessarie per la proroga” della cassa integrazione in deroga. “A questo punto il primo obiettivo è arrivare alla sigla di tale accordo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori per ulteriori 12 mesi”.

Carrai, a quanto hanno fanno sapere ancora i sindacati avrebbe anche “confermato che il gruppo Jsw ed il gruppo Metinvest-Danieli hanno presentato al Governo le bozze dei memorandum of understanding e che attendono la sigla del Governo. Il mnistro Adolfo Urso sembra abbia garantito la firma in contemporanea dei due Memorandum entro il 15 gennaio motivando i ritardi con il forte impegno del Governo in questi giorni sul dossier Ilva”. La riunione si è conclusa aggiornando il tavolo al 24 gennaio.