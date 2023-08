VOLTERRA – Risorse fresche per la Cassa di Risparmio di Volterra. Il nuovo capitale sociale ammonta a 101 milioni. Il principale azionista è la Fondazione Crv con il 49,9% delle quote.

A seguire il gruppo Ion, tramite Dgb Bidco, con il 32%. L’assemblea dei soci ha quindi nominato il nuovo cda. Come presidente confermato Alberto Mocchi. Resta al proprio posto anche il consigliere Massimo Arisi. Entrano a far parte dell’organo strategico della banca Cecilia Neri (dottore commercialista, Volterra), Giuseppe Soda (Professor of Management di Bocconi University, Milano), che assumerà anche la carica di vice-presidente, e Laura Pagani (Professor of Economics, all’Università Bicocca di Milano).

“I nuovi soci hanno apportato il necessario rafforzamento patrimoniale e potranno altresì contribuire significativamente allo sviluppo industriale e commerciale della Banca – ha detto Mocchi -. Il nuovo piano industriale, che verrà elaborato entro l’anno, punterà alla creazione di valore per il territorio e per i soci con significativi investimenti sulle risorse umane e nei processi”.