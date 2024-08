MONTEPULCIANO (SI) – Buona la prima per l’edizione numero 85 del Bruscello Poliziano, che ha portato in Piazza Grande l’adattamento di una delle più famose commedie greche, la “Lisistrata”.

Tanti applausi e tanti apprezzamenti per il lavoro messo in scena dalla Storica Compagnia Popolare del Bruscello, che andrà in scena fino a Ferragosto compreso sul sagrato del Duomo di Montepulciano.

L’edizione 2024 del Bruscello Poliziano è stata contraddistinta dall’esordio alla regia di Chiara Protasi, che ha curato anche il libretto insieme a Irene Tofanini. Il palcoscenico ha ospitato più di cento bruscellanti provenienti da tutto il territorio, tra coro e solisti, ballerini e figuranti, sotto la direzione artistica di Franco Romani. Alla direzione musicale e alle coreografie sono tornati rispettivamente Alessio Tiezzi e Cristina Peruzzi.

Come da tradizione, la prima serata del Bruscello Poliziano è stata anche l’occasione per presentare al pubblico i risultati del “Premio Cantastorie”, che ogni anno viene assegnato dalla famiglia Crociani, in memoria degli storici bruscellanti Arnaldo e Giorgio Crociani, ai membri della compagnia popolare che maggiormente si sono distinti nella manifestazione nel corso degli anni. Le premiazioni sono state svolte da Susanna Crociani e dal Presidente della Compagnia Popolare, Marco Giannotti, con gli interventi istituzionali del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, e del Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli.

I premi dell’edizione 2024 sono andati a Teresa Zazzaretta, che pur giovanissima ha già ricoperto ruoli importanti nel Bruscello Poliziano, e Nicoletta Bernardini, gradito ritorno per tutta la compagnia popolare. Inoltre quest’anno sono stati assegnati due premi speciali: uno al Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, per tutti gli anni di costante vicinanza e supporto al Bruscello Poliziano. Un altro riconoscimento è poi andato a Franco Romani, che ha iniziato a esibirsi come bruscellante all’età di tre anni e ha poi ricoperto tutti i ruoli, dentro e fuori dal palco, fino all’attuale impegno come direttore artistico della compagnia.

Il Bruscello Poliziano andrà in scena tutte le sere, fino al 15 agosto, in Piazza Grande a Montepulciano, con le repliche di “Lisistrata”. Una tradizione che continua nella forma moderna dal 1939 e che nel corso degli anni ha coinvolto centinaia di bruscellanti in tutto il territorio, proseguendo una forma di teatro popolare che affonda le radici nei riti agresti della civiltà contadina. Per informazioni e prenotazioni: www.bruscello.it