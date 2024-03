FIRENZE – Dario Nardella non sarà a Roma il 4 aprile. Alla Luiss il sindaco di Firenze avrebbe dovuto presentare il suo “La città universale”, ma l’evento è stato annullato.

“Mi ha chiamato il presidente della Luiss Gubitosi, molto dispiaciuto e mi ha chiesto di annullare l’evento”, ha detto il primo cittadino, aggiungendo di essere “rimasto sbigottito e dispiaciuto perché avevamo concordato la presentazione del libro con personalità di varie posizioni politiche come Gaetano Quagliarello la cui storia politica di centrodestra è nota a tutti e anche la professoressa Cerrina Feroni che certo non è un’intellettuale di sinistra, tutt’altro”. Un passo indietro che non è andato giù a Nardella: “Pensavo che in Italia si potesse fare in una università un confronto libero su un libro, evidentemente c’è un clima pesante di discriminazione politica frutto dell’atteggiamento che questo governo di destra ha verso chiunque la pensi diversamente”.

Il sindaco, che ha sottolineato come non si sarebbe trattato di “un’iniziativa elettorale”, ha quindi osservato: “E’ una sconfitta per la cultura, una sconfitta per il mondo universitario che non si sente più libero di poter organizzare un semplicissimo dibattito su un libro”.

Nel frattempo è arrivata la replica dell’ateneo romano: “Evento rimandato dopo le elezioni europee”