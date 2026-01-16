FIRENZE – Arriva sul palco del Teatro Puccini di Firenze, la favola de La Regina della Neve, in programma domenica 18 gennaio alle ore 16.45, per la rassegna Per grandi e Puccini, dedicata ai piccoli spettatori.
Lo spettacolo narra il viaggio di Gerda alla ricerca del suo amico Kaj, rapito dalla Regina delle Nevi. Una fiaba in cui dominano l’elemento magico, e l’atmosfera fantastica ed è in questa chiave che si muove la messinscena: una scenografia in continua trasformazione, di forte impatto visivo fusa con le magiche atmosfere video, ci trasporta dalle violente tempeste di neve, alle aurore boreali – ai i mille colori dei fiori, alle corse rocambolesche nelle fitte foreste nordiche.
Anche la musica ha un ruolo di grande rilievo nello spettacolo, punteggiato da canzoni composte appositamente come elementi integranti del testo.
Musiche originali di Teo Paoli, con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Samuele Nannoni e Alessandro Mazzoni. Età consigliata dai 5 anni, durata 60 minuti.
Biglietti
Posto unico numerato € 8,00
esclusi diritti di prevendita
La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.
Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone
Acquisto on line su www.teatropuccini.it
INFORMAZIONI: 055.362067 | 055.210804
Teatro Puccini
Via delle Cascine 41
50144 Firenze
www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini