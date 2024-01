MONTEPULCIANO – Il futuro dell’ospedale di Nottola al centro dell’incontro con Asl, Regione, professionisti e sindaci di zona.

L’assessore Simone Bezzini ha confermato l’impegno a mantenere tutti i servizi del nosocomio. Il dg della sud est Antonio D’Urso ha spiegato che mancano una serie di dirigenti medici in alcuni reparti, ma che l’azienda si è attivata per reclutare personale attraverso bandi, rivolti anche agli specializzandi. Gli operatori da tempo chiedono compensazioni per fare fronte alle distanze da coprire per recarsi nel posto di lavoro