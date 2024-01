FIRENZE – Son ben 166 i sindaci toscani che, dopo la modifica da parte del Consiglio dei ministri, potranno ricandidarsi per il terzo mandato nei Comuni compresi tra i 5 e i 15 mila abitanti.

Election day l’8 e il 9 giugno. Via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra 5 e 15 mila abitanti (agenziaimpress.it)

In Toscana le elezioni amministrative si terranno in tre comuni capoluogo, Firenze, Livorno e Prato, in 34 oltre i 15mila abitanti (con il doppio turno) e in 150 sotto il 15mila abitanti. I 34 sopra i 15mila sono: Cortona, San Giovanni Valdarno, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano In Val Di Pesa, Scandicci, Signa, Follonica, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Capannori, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Montemurlo, Agliana, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi.