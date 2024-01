ROMA – Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per l’election day per le elezioni europee con l’accorpamento delle amministrative e delle regionali nelle date dell’8 e del 9 giugno prossimi.

Il provvedimento prevede anche l’eliminazione del limite del terzo mandato per la rielezione dei sindaci dei piccoli Comuni compresi tra i 5 e i 15 mila abitanti. Sotto i 5 mila abitanti il limite viene tolto.

“La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante. A questo punto diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti” ha commentato il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro.