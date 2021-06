FIRENZE – La Toscana dovrà ancora aspettare qualche giorno per andare in zona bianca. Ma c’è comunque un allentamento delle limitazioni.

Da oggi via libera ai banchetti dei matrimoni e ai ricevimenti organizzati dopo le altre cerimonie civili e religiose, riaprono i parchi tematici e di divertimento, via libera anche a fiere e sagre. Inoltre cade il limite sul numero persone che si possono spostare verso un’altra abitazione, dunque dal 15 giugno si può andare in una casa privata anche in più di 4. Restano però vietati gli assembramenti e le feste private nelle abitazioni, sia in zona gialla, sia in quella bianca.

Confermati i limiti su quante persone possono stare a uno stesso tavolo del ristorante (4 al massimo, se non si è conviventi). Niente cambia per il coprifuoco, che dal 14 giugno al 20 giugno resta alle ore 24: sarà abolito da lunedì 21 giugno in tutte le regioni gialle, ma a quel punto la Toscana lo vedrà scomparire per effetto dell’entrata in zona bianca.

Rimane l’obbligo di indossare la mascherina, il divieto di assembramenti e l’invito ad igienizzarsi più volte le mani durante la giornata.