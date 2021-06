SIENA – Nell’imminenza dell’inizio dell’esame di Stato, la Asl Toscana sud est tira le somme sui maturandi che hanno prenotato il vaccino anti-Covid, grazie all’opportunità messa a disposizione di questa categoria dalla Regione Toscana.

Da sabato 5 giugno, primo giorno di apertura delle prenotazioni sul portale regionale, sono 4.401 i maturandi, tra i 18 e i 20 anni, che hanno fissato l’appuntamento per vaccinarsi nelle sedi dell’Asl Tse. In particolare sono 1.561 nella provincia di Siena, 1.209 in provincia di Grosseto, 1.631 in quella di Arezzo.

“L’adesione degli studenti che si accingono a fare la maturità è stata elevata, segnale di un profondo senso civico radicato anche nei giovani e della voglia di tornare a una vita più normale possibile, in prospettiva dell’estate appena iniziata – afferma il direttore generale, Antonio D’Urso –. La risposta entusiasta e i dati ci fanno ben sperare e dimostrano un atteggiamento sicuramente di fiducia nei confronti della vaccinazione anti-Covid. Dopo l’input della Regione ci siamo subito mossi per organizzare le linee vaccinali con una programmazione ad hoc per questi ragazzi, predisponendo le sedi e il personale necessario, parallelamente alle vaccinazioni già in corso. Intanto, proseguiamo con la somministrazione alle altre categorie e con tutti gli over 16 che ormai possono prenotarsi sul portale”.

