FIRENZE – Per il settore forestale sono in arrivo due bandi da 10 milioni di euro annunciati dalla Regione Toscana nell’ambito della nuova programmazione delle risorse comunitarie del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha approvato le disposizioni per l’apertura di un bando per il sostegno ad impianti di imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli e un bando per il sostegno agli investimenti produttivi forestali.

Con il sostegno ad impianti di imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli, spiega un comunicato stampa, vengono concessi contributi a copertura dei costi sostenuti per realizzare, su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali (cioè la superficie del terreno) e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, principalmente per incrementare la superficie forestale, e favorire l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

La dotazione finanziaria è di 4,5 milioni di euro ed è indirizzata a proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

In particolare l’intervento è rivolto a promuovere l’ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e il consolidamento di filiere forestali sostenibili in ambito produttivo, ambientale e socioculturale.