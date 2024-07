ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – Un percorso attraverso la vita e l’arte di Micha van Hoecke, coreografo e danzatore di fama mondiale, avanguardista del teatro danza scomparso nel 2021, tra fotografie inedite, oggetti di famiglia, manifesti e preziose donazioni, a cura della danzatrice sua compagna nell’arte e nella vita Miki Matsuse.

Dal 21 al 28 luglio al Castello Pasquini di Castiglioncello – luogo che l’artista russo-belga, innamorato dell’Italia, scelse come sede di lavoro e di vita per oltre 30 anni – andrà in scena “La vie d’artiste. Micha van Hoecke”, una mostra per celebrare gli 80 anni di un pioniere che, tra i primi, credette in un teatro totale, dove la danza si fonde con la musica, col canto, con la recitazione per dar vita a un’irripetibile opera d’arte.

Tra le sale che furono per Micha come Itaca per Ulisse, un posto dove tornare per poi ripartire, dove nascevano i suoi spettacoli, dove si incontrava con Marcello Mastroianni, dove provava per poi andarsene in tournée giro per il mondo, sarà allestito a cura di Fondazione Armunia, con la direzione di Angela Fumarola, un itinerario che partirà dalle radici culturali di van Hoecke, dall’infanzia e dalla storia della famiglia – con scatti recentemente tornati alla luce dal ramo materno, quello russo, della famiglia, dipinti a firma del padre pittore belga e disegni del nonno allontanatosi da Charkiv dopo la rivoluzione –, per giungere agli anni con Maurice Béjart a Bruxelles e alla sua produzione autoriale prima in Belgio e poi in Italia.

Un racconto intimo che nella prima giornata di apertura al pubblico sarà impreziosito da una performance site specific dell’Ensemble di Micha van Hoecke, che attraverso coreografie tratte da alcuni dei suoi capolavori (“Monsieur Monsieur” e “Adieu à l’Italie”) accompagneranno il pubblico alla (ri)scoperta del grande maestro. Vernissage sabato 20 ore 17.30

La mostra è realizzata con il contributo di MIC Progetti Speciali 2024, Comune di Rosignano Marittimo, Fondazione Armunia e Miki Matsuse van Hoecke. Apertura al pubblico 18.00-23.00, per la data di domenica 21 accesso su prenotazione per la performance dell’Ensemble nei tre slot orari: 18.00, 19.00 e 20.00. Ingresso gratuito, info www.armunia.eu.